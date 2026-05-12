Три крупных DLC для Stellaris стали бесплатными и вошли в базовую версию

Paradox выпустила патч 4.3.6 для Stellaris. Три крупных дополнения — Utopia, Synthetic Dawn и Humanoids — теперь входят в базовую версию игры. Вместе с ними в базу добавлена большая часть контента из Galaxy Edition.

Utopia добавляет мегаструктуры, возвышения, роевые империи и фанатичных очистителей. Synthetic Dawn — машинные империи, восстания машин и семь машинных портретов. Humanoids — десять гуманоидных портретов, происхождение «Клоновая армия» и новый корабельный набор.

Также в игре появилась система замены портретов: в режиме арахнофобии паукообразные портреты скрываются, в режиме арахнофилии — наоборот, заменяются на паукообразные. Владельцы аккаунта Paradox получили портрет Behemothkin для рептилоидов. Патч приурочен к десятилетию Stellaris — игра вышла в мае 2016 года.