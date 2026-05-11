PlayStation получит ИИ-генератор хайлайтов в играх

Sony зарегистрировала патент для PlayStation для автоматического создания игровых клипов и изображений с помощью ИИ на основе действий пользователя в реальном времени. Об этом сообщает PushSquare.

Согласно описанию технологии, система будет анализировать игровой процесс, определять значимые события, например, победы над боссами, серию устранений противников или достижение рекордов, и автоматически формировать короткие видеоролики, готовые для публикации в социальных сетях. Нечто похожее существует в Nvidia App для ПК.

Разработка призвана упростить существующие механики обмена игровым контентом, которые со времен PlayStation 4 требуют ручного включения и редактирования.

Одной из ключевых особенностей системы станет персонализированный подход к оценке игровых событий. Алгоритмы ИИ будут учитывать уровень и опыт конкретного пользователя. Например, для начинающего игрока в сетевых шутерах первое двойное устранение врага может быть автоматически определено как значимое достижение и оформлено в виде эффектного клипа. Для более опытной аудитории критерии отбора будут повышаться, чтобы избежать избытка однотипного контента.

