Esports World Cup 2026 может переехать во Францию

Инсайдер Владислав harumi Радвилович сообщил в Telegram о возможном переносе Esports World Cup 2026 из Саудовской Аравии во Францию. Причиной стала напряжённая обстановка на Ближнем Востоке. Ранее эту тему обсуждали на подкасте HLTV Confirmed.

Вскоре официальные аккаунты EWC опубликовали опровержение: «Слухи не соответствуют действительности. Турнир пройдёт как обычно».

Позднее стример и представитель Team Falcons K22N8 подтвердили информацию о возможном переносе. После этого администраторы EWC удалили и первоначальный пост с опровержением.

Официальных заявлений об изменении площадки нет. EWC 2026 запланирован на 7 июля — 24 августа в Эр-Рияде. Турнир охватит 24 дисциплины.