Supermassive Games попросила игроков не публиковать спойлеры Directive 8020

Некоторые пользователи получили диски с игрой The Dark Pictures: Directive 8020 до официального релиза, в связи с чем студия Supermassive Games обратилась к геймерам с просьбой воздержаться от публикации сюжетных спойлеров.

Обращение разработчиков было опубликовано на их странице в соцсети X (ранее Twitter). Разработчики подчеркнули, что хотят сохранить интригу для основной аудитории, которая ждет официального релиза игры, и обеспечить игрокам одинаковый опыт знакомства с новой частью серии The Dark Pictures. Одновременно с этим на Sony PlayStation 5 и в Steam стартовала предзагрузка проекта. Размер клиента для консоли Sony составляет 31,7 ГБ.

Официальный релиз игры намечен на 12 мая, 17:00 по московскому времени. Кроме того, в начале мая Supermassive Games раскрыла системные требования версии для ПК. Для соответствия минимальным системным требованиям потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500, а также видеокартой уровня GeForce RTX2060 или Radeon RX 5700.

При этом технические детали о производительности и графических режимах на консолях пока не представлены. Supermassive Games — это разработчик видеоигр, специализирующийся на интерактивных хоррорах и сюжетных проектах с системой выбора и последствий. Наибольшую известность компания получила благодаря играм Until Dawn и антологии The Dark Pictures Anthology.