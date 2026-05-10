«Хочу встретиться с Faker»: TenZ стал инфлюенсером T1 в Valorant

Корейская организация T1 объявила о подписании Тайсона TenZ Нго в качестве инфлюенсера и создателя контента.

Бывший профессиональный игрок Valorant не вернётся на сцену — он займётся стримингом и продвижением бренда.

Император Valorant Тайсон TenZ Нго, который одним своим именем приводил фанатов по всему миру в восторг, будет с вами в качестве инфлюенсера T1.

TenZ выступал с 2020 по конец 2024 года, большую часть карьеры проведя в Sentinels. Он стал чемпионом Masters Reykjavík 2021 и Masters Madrid 2024, а также занял четвёртое место на Valorant Champions 2024. После завершения игровой карьеры работал контент-мейкером для Sentinels.

TenZ заявил, что хочет встретиться с известными членами T1 из других дисциплин, в том числе с Faker из League of Legends.