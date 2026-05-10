Team Spirit обыграла The MongolZ на PGL Astana 2026 в CS 2

Team Spirit одолела The MongolZ во втором раунде группового этапа PGL Astana 2026 в CS 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:11 на Dust2 и 19:16 на Ancient.

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который закончил серию со статистикой 61-34 и рейтингом 1,69. Дмитрий sh1ro Соколов добавил 49 фрагов при 29 смертях с рейтингом 1,34.

Со стороны The MongolZ наиболее результативным оказался Усухбаяр 910 Банзрагч — 48 фрагов при 32 смертях, рейтинг 1,69.

Spirit продолжит чемпионат в корзине 2-0. The MongolZ опустились в корзину 0-2. Соперники обеих команд по следующему раунду определятся по итогам игрового дня.