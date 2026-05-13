Для ПК и смартфонов вышел неофициальный порт The Legend of Zelda

Фанаты выпустили неофициальный порт The Legend of Zelda: Twilight Princess для ПК, смартфонов и Steam Deck без использования эмуляции. Об этом сообщает DTF.

Разработка проекта под названием Dusk началась в августе 2020 года. В основе порта лежит процесс декомпиляции оригинальной версии игры, благодаря которому энтузиастам удалось адаптировать проект для современных систем.

Порт поддерживает Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Для запуска пользователям потребуется образ диска версии для Nintendo GameCube из североамериканского (NTSC) или европейского (PAL) региона, поскольку сам проект не распространяет оригинальные игровые файлы.

Авторы Dusk уточнили, что выпуск версии для Nintendo Switch не планируется. По их словам, перенос проекта на гибридную консоль потребовал бы практически полной переработки графической подсистемы.

Среди ключевых особенностей порта отмечают поддержку повышенного разрешения, неограниченной частоты кадров, а также ряд улучшений игрового процесса. В частности, пользователям доступны ускоренное перемещение по лестницам и возможность пропуска отдельных текстовых вставок.

The Legend of Zelda: Twilight Princess — это экшен-приключенческая игра, созданная и выпущенная Nintendo для консолей GameCube и Wii в 2006 году.

