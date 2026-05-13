Представлена сверхлегкая киберспортивная компьютерная мышь

Компания Mionix представила премиальную беспроводную игровую мышь Avior Air Carbon Fiber для киберспортсменов, которая выделяется сверхлегким корпусом массой 42 грамма и стоимостью $299 (около 22,2 тыс. руб.). Об этом сообщает TechPowerUp.

© Mionix

Корпус устройства выполнен вручную из плетеного углеродного волокна с применением термоформования и последующей обработки на станках с ЧПУ. Обновленная форма корпуса рассчитана прежде всего на пользователей, предпочитающих когтевой и пальцевый хваты.

В Avior Air установлено два чипа Nordic nRF54H20: один встроили в мышь, а второй — в беспроводной ресивер. Такая архитектура позволила реализовать полноценную частоту опроса 8000 Гц без программной эмуляции.

За отслеживание движений отвечает сенсор PixArt PAW3950, который применяется в устройствах верхнего ценового сегмента и обеспечивает высокие показатели DPI, скорости и ускорения. Основные гибридные переключатели Raesha рассчитаны на 100 млн нажатий.

Одной из особенностей модели стала двойная система скольжения. Помимо стандартных PTFE-ножек, производитель включил в комплект полноразмерные стеклянные накладки из закаленного стекла.

Настройка устройства выполняется через фирменное приложение Galaxy, где пользователям доступны инструменты тонкой калибровки сенсора и анализа поверхности S.Q.A.T. По заявлению компании, автономность мыши превышает 40 часов даже при использовании максимальной частоты опроса 8 кГц.

Ранее Nintendo объявила о резком подорожании консолей Switch.