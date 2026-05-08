Как приручить гиацинтового ару в Crimson Desert: гайд

Гиацинтовый ара — пожалуй, самая раздражающая птица для приручения в Crimson Desert, потому что ее поведение нельзя предсказать. Портал PC Gamer рассказал, как приручить птицу.

Гиацинтового ару можно найти рядом с лагерем «Двор гиганта» в дальней восточной части карты, к западу от Красной реки и на юге от леса. Для того, чтобы приручить птицу, понадобится кормушка.

Помимо этого, в качестве приманки потребуются 10 пустынных дынь; любимые фрукты ары повышают доверие на 15 за штуку. То есть, попугаю нужно съесть семь из них. Три останутся про запас, потому что другие птицы почти гарантированно подлетят к кормушке и съедят часть.

Пять дынь можно купить у торговца в Томмасо, рядом со стойлами, а еще семь — у торговца в Варнии. Или можно купить первые пять, подождать 12 игровых часов — и повторить процедуру.

После этого отправляйтесь на восток от лагеря и поставьте кормушку на краю обрыва. Останется лишь ждать, потому что путь полета ары непредсказуем — попробуйте просто отойди и подождать. Их можно заметить издали благодаря синему цвету, но следите, чтобы всю кормушку не объели другие, желтоватые птицы.