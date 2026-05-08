Что нужно знать про обновление 6.6 в Genshin Impact

В пятницу, 8 мая, разработчики Genshin Impact представили детали версии 6.6 («Луна VII). В рамках прямой трансляции создатели игры раскрыли геймплей новых персонажей, временные события и подробности сюжета с Дотторе и Коллеи.

Обновление Genshin Impact 6.6 станет доступно с 20 мая 2026 года и продлится до 30 июня, когда его сменит патч 6.7. Предзагрузить апдейт на свои устройства игроки смогут с 18 мая.

Основные события нового патча развернутся в Сумеру — путешественников ждёт новый раунд противостояния с Дотторе, а участие в сюжете примут Коллеи, Нахида и другие персонажи из страны мудрости.

Новые персонажи

Всего в версии «Луна 7» в игру будет добавлено сразу три новых персонажа.

Николь и Лоэн будут доступны только в баннерах события версии 6.6. Прюн с обновления 6.7 можно будет получить в стандартном баннере.

Баннеры Genshin Impact 6.6

Новых героев наряду с реранами можно будет получить в молитвах событий. Как и всегда, они будут длиться по три недели.

Кроме того, одновременно с пятизвёздочными персонажами в баннере оружия появится их сигнатурное снаряжение, в том числе катализатор для Николь и копьё Лоэна.

События версии «Луна V» в Genshin Impact

Главным временным ивентом станет история Кли и её маленьких друзей — Цици, Яо Яо, Саю и Прюн. Игроков ждёт сюжетная часть, серия мини-игр и большое количество наград. Также по ходу версии 6.6 будут доступны:

Другие нововведения

Новых больших локаций в версии 6.6 добавлено не будет, но игроки смогут заглянуть в хижину Николь, которую строили при исследовании Нод-Края. Каждую неделю ведьма будет раскрывать новую комнату с новыми наградами.

В ходе сюжета нас также ждёт сражение со второй версией Дотторе — затем он станет новым боссом для сбора ресурсов. А Лоэн получит отдельное задание легенд.

Помимо этого, разработчики добавят два новых набора артефактов: Celestial Gift и Disenchantment in Deep Shadow. Подробности о бонусах наборов будут раскрыты позже.

HoYoverse также обновит режим «Астральный предел». В игру добавят новые образы и позы для фотографий манекенов в Тейвате, а также серию временных ивентов (в том числе с примогемами).

Промокоды со стрима 8 мая

В ходе эфира разработчики также показали три промокода на 300 примогемов и игровые ресурсы.

