Аниме по Sekiro: Shadows Die Twice выйдет в сентябре

Студия Qzil.la раскрыла дату релиза аниме Sekiro: No Defeat («Сэкиро: Без поражения»). Адаптация знаменитой игры Sekiro: Shadows Die Twice выйдет в кинотеатрах Японии 4 сентября. Авторы также представили постер проекта.

© Чемпионат.com

Действие аниме развернётся в Японии, которая раскололась на множество независимых государств, втянутых в непрекращающиеся войны. В центре сюжета — священная земля Асина. Спустя два десятилетия после того, как Святой Меча Иссин Асина захватил власть в регионе в результате жестокого переворота, изнутри страны исходит новая угроза — Министерство внутренних дел. Отчаянно пытаясь защитить свою родину, внук Иссина Генитиро обращается к запретным силам и находит одинокого бойца.

Sekiro: Shadows Die Twice — популярная игра от студии FromSoftware. Она вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2019 году. Проект получил высокие отзывы от критиков и игроков. Аниме по игре анонсировали в 2025 году.