Названы лучшие ноутбуки с качественными экранами

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти ноутбуков с качественными экранами по цене от 75 до 95 тыс. руб.

© Газета.Ru

Открывает список Xiaomi RedmiBook 14 (2024) за 74,9 тыс. руб. с 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит. Ноутбук также получил разъемы USB-A, USB-C, HDMI и аудиоразъем 3,5 мм, процессор Intel Core i5 2200H, 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Следом идет Asus VivoBook S16 с OLED-экраном на 16 дюймов с разрешением 3,2K, частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит, процессором Intel Core i5 2100H с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, широкий набор разъемов и относительно тонкий корпус. В России эта модель предлагается за 77,8 тыс. руб.

На третьей строчке расположился HP Victus 15, который при цене 78,9 тыс. руб. предлагает IPS-дисплей на 15,6 дюйма с разрешением Full HD, частотой 144 Гц и яркостью 300 нит, процессор Intel Core i5-13420H, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, видеокарту начального уровня GeForce RTX 3050, все необходимые разъемы и продвинутую систему охлаждения.

Замыкают топ Honor MagicBook Pro 16 и Huawei MateBook 14 (2024) за 78,1 и 94,4 тыс. руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что Apple может отказаться от дешевого MacBook Neo на 256 ГБ.