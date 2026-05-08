Геймеры пожаловались на отсутствие скидок и раздела акций в PS Store

В цифровом магазине PlayStation Store впервые за много лет нет распродаж. На ситуацию обратили внимание журналисты издания Push Square, отметившие, что пользователи ожидали запуск новой акции 6 мая, однако этого не произошло.

По сообщениям пользователей, раздел со скидками исчез из всех версий сервиса: веб-версии, мобильного приложения и интерфейса консолей PlayStation. Геймеры называют ситуацию нетипичной, поскольку непрерывные акции и скидочные кампании в магазине проводились на протяжении многих лет.

Официальных комментариев со стороны Sony Interactive Entertainment пока не было. При этом ранее компания сообщала о масштабных изменениях пользовательского интерфейса PlayStation 5, что может указывать на проведение технических работ внутри экосистемы магазина.

Кроме того, в конце мая традиционно стартует ежегодная акция Days of Play. На этом фоне пользователи предполагают, что возвращение скидок может быть синхронизировано с запуском новой промокампании. По слухам, ее запуск ожидается уже 8 мая.

