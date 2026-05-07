«Они не запускали игры». Продюсер «Мортал Комбат 2» — о рецензиях критиков

Продюсер обоих частей «Мортал Комбат» Тодд Гарнер высказался о критиках, которые написали рецензии на сиквел. Своим мнением насчёт обозревателей он поделился на странице в соцсети X.

© Чемпионат.com

По словам Гарнера, некоторые рецензии вышли уморительными. Продюсер отметил, что авторы обзоров не запускали игры серии Mortal Kombat и ничего не знают о правилах видеоигровой вселенной.

Некоторые из этих рецензий просто умора. Ясно, что они никогда не запускали игры и понятия не имеют, чего хотят фанаты. Они также не знают правила Mortal Kombat. Один рецензент бесился, что у парня «лазерный глаз». Какого чёрта мы до сих пор позволяем людям, которые вообще не любят жанр, рецензировать эти фильмы? Ошеломляет.

Мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2» состоялась 7 мая. Сиквел рассказывает, как чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Критики смешанно оценили проект, но при этом выше первой части: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 73% свежести.