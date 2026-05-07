В Dota 2 вышел балансный патч 7.41c

Ночью 7 мая Valve выпустила балансное обновление 7.41c для Dota 2 — патч скорректировал характеристики около 60 персонажей и 12 предметов. Также летающие герои больше не смогут увидеть яму Рошана за счёт своих способностей.

© Чемпионат.com

Среди главных изменений стоит выделить усиление Elder Titan, Timbersaw и Sniper — после выхода 7.41c они стали побеждать чуть чаще. В то же время были ослаблены Batrider, Alchemist и Lone Druid: главные имба-герои прошлой версии «Доты» стали слегка слабее.

Помимо этого, отдельно разработчики проработали механику восстановления здоровья после убийства Терзателя: теперь Alleviation действует 15 секунд вместо 10 и хилит на 0,25% больше.