Названа дата релиза Mina the Hollower от авторов Shovel Knight

Студия Yacht Club Games объявила, что их грядущая игра Mina the Hollower выйдет 31 октября.

Синопсис проекта звучит так: "Отправьтесь на опасное задание в роли Мины, известной Землеройки, и избавьте остров от проклятия. Используйте в бою кнут, прокапывайте землю и исследуйте каждый пиксель завораживающего мира".

Разработкой занимаются авторы Shovel Knight - одной из ключевых инди-серии 2010-х годов. Она стартовала в 2014 году и быстро стала успешной современной ретро-франшизой. Первая игра была вдохновлена классическими платформерами эпохи NES, получила высокие оценки критиков и геймеров благодаря сочетанию пиксельной графики, сложного, но честного геймплея и запоминающегося саундтрека.

В последующие годы бренд обзавелся самостоятельными проектами, крупными дополнениями, коллекционными изданиями, фигурками, артбуками, настольными играми и кроссоверами с другими известными сериями.

Релиз Mina the Hollower запланирован на ПК и на двух поколениях консолей Sony, Microsoft и Nintendo.