Названа дата релиза Mina the Hollower от авторов Shovel Knight

Названа дата релиза игры Mina the Hollower от авторов Shovel Knight

Студия Yacht Club Games объявила, что их грядущая игра Mina the Hollower выйдет 31 октября.

Синопсис проекта звучит так: "Отправьтесь на опасное задание в роли Мины, известной Землеройки, и избавьте остров от проклятия. Используйте в бою кнут, прокапывайте землю и исследуйте каждый пиксель завораживающего мира".

Разработкой занимаются авторы Shovel Knight - одной из ключевых инди-серии 2010-х годов. Она стартовала в 2014 году и быстро стала успешной современной ретро-франшизой. Первая игра была вдохновлена классическими платформерами эпохи NES, получила высокие оценки критиков и геймеров благодаря сочетанию пиксельной графики, сложного, но честного геймплея и запоминающегося саундтрека.

В последующие годы бренд обзавелся самостоятельными проектами, крупными дополнениями, коллекционными изданиями, фигурками, артбуками, настольными играми и кроссоверами с другими известными сериями.

Релиз Mina the Hollower запланирован на ПК и на двух поколениях консолей Sony, Microsoft и Nintendo.