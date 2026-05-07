Lenovo выпустила консоль G02 в стиле Game Boy

Lenovo без предварительной презентации начала продавать портативную ретроконсоль Lenovo G02, выполненную в стиле Nintendo Game Boy. На выход устройства обратил внимание американский блогер RetroDeadFred, рассказавший о новинке в социальных сетях, сообщает NotebookCheck.

Устройство оснащено 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024х768 пикселей и соотношением сторон 4:3. За производительность консоли отвечает процессор Rockchip RK3326, который часто используется в бюджетных портативных игровых системах. Среди прочих параметров отмечается поддержка карт памяти MicroSD объемом до 1 ТБ и наличие аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Набор элементов управления включает стандартный D-Pad, кнопки ABXY и один аналоговый стик, а размер корпуса составил 171х121х49 мм.

Стоимость устройства на китайском рынке составляет от $40 (около 3 тыс. руб.). При этом происхождение устройства пока вызывает вопросы, так как на официальном сайте Lenovo модель отсутствует, а сама компания не делала публичных заявлений о запуске консоли.

