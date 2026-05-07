Игры Sims, FIFA и GTA оказались под угрозой блокировки в России

Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям — разработчикам игр, в том числе Electronic Arts и Take-Two Interactive Software, из-за отказа локализации персональных данных игроков в России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, с начала 2026 года ведомство подало иски как минимум к семи студиям, требуя соблюдения российского законодательства. Четырем компаниям назначены штрафы в размере двух миллионов рублей. В случае неуплаты штрафов РКН пригрозил блокировкой доступа к игровым продуктам на территории России.

Среди прочего тяжбы коснулись компании Electronic Arts, которая выпускает популярные симуляторы The Sims и FIFA, шутер Battlefield. Кроме того, у регулятора есть вопросы к компании Take-Two Interactive Software (GTA, Red Dead Redemption) и к другим студиям, говорится в материале.

Недавно первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет. Он добавил, что опасения по этому поводу излишни, так как сервис демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с властями.

При этом платформа Roblox заблокирована в России еще с декабря 2025 года. Представители Роскомнадзора тогда уточнили, что причиной ограничений стало распространение ею материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ*.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.