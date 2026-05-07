Business Insider оценил бюджет Grand Theft Auto 6

* Сайт Business Insider оценил возможный бюджет Grand Theft Auto 6 в $1-1.5 миллиарда. Официально ни Rockstar, ни Take-Two ничего на сей счет не говорят. Так что формально самой дорогой разработкой продолжает оставаться Star Citizen, чей бюджет открыт и уже почти достиг $970 миллионов. Или больше, ибо им вроде бы подбрасывают денежки не только игроки, но и различные партнеры.

* Враги в ремейке Assassin’s Black Flag Resynced будут адаптивными. То есть приспосабливаться к приемам игроков. Если, например, злоупотреблять парированиями их атак, то они начнут атаковать мощными ударами, которые нельзя парировать. А если их часто пинать, то они станут от пинков уворачиваться. Так что придется регулярно менять тактику боя. Также у врагов будут различные архетипы, в том числе продвинутые, которых так просто завалить не выйдет. Поэтому их придется валить сложно. Все это рассказал свежий блог от разработчиков.