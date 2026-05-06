Как настроить фильтр лута в Diablo 4

С дополнением Lord of Hatred в Diablo 4 сильно изменилась система лута, поэтому грамотная настройка фильтров как никогда важна для фарма предметов и развития оптимального билда. Портал gamerant.com рассказал, как исправить самые частые ошибки, появляющиеся при настройке фильтра лута.

© Steam

Как и многие другие ARPG, фильтр лута в Diablo 4 отдает приоритет заданным правилам сверху вниз. Если ваш фильтр не показывает вещи корректно, то, скорее всего, потому, что нужное правило «закопано» слишком глубоко в нижней части списка.

Представьте, например, следующую ситуацию: одно правило окрашивает предметы с шансом критической атаки в фиолетовый, а другое — перекрашивает предметы с аффиксом «Демонология» в синий. Первое стоит выше, и оно автоматически будет окрашивать любые предметы с шансом критической атаки в фиолетовый. То есть, снаряжение, соответствующее обоим правилам, будет фиолетовым.

Если же поставить правило аффикса над шансом критической атаки, то все будет работать по-прежнему — но теперь предметы с «Демонологией» начнут отражаться корректно. Потому что Diablo 4 видит правило по поводу аффикса более приоритетным.

Иногда фильтр лута также не скрывает заданные предметы. Избавиться от этой проблемы легко — достаточно создать правило, скрывающее вообще все предметы, но поставить его в самый низ списка. После этого создайте новые правила, которые должны либо показывать, либо менять цвет ненужных вам предметов, и отфильтруйте снаряжение.

Таким образом вы сможете скрыть все предметы, кроме тех, которые вам нужны. Индивидуальные правила, которые могут вступить в конфликты с другими, задавать не придется.

Наконец, не забудьте включить фильтр! Иногда проблема появляется просто потому, что вы забыли активировать его, задав правила. Также убедитесь, что все нужные правила активны — напротив их названий должны стоять галочки.