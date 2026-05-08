Вышел тизер игрового фестиваля Summer Game Fest 2026

Летний фестиваль игр Summer Game Fest 2026 обзавелся коротким тизером.

В ролике аудитории показаны проекты, которые будут представлены на предстоящем мероприятии.

В рамках ивента могут состояться апдейты по уже вышедшим играм, среди которых Resident Evil Requiem, Pragmata и Saros, а также ожидаются свежие материалы по грядущим Star Wars: Galactic Racer, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Control Resonant, The Blood of Dawnwalker, Gothic 1 Remake и 007 First Light.

Церемония открытия назначена на 5 июня.

Ведущим по традиции выступит бессменный Джефф Кили.