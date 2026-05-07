Авторы Mortal Kombat уже работают над новой частью файтинга

Издание Collider взяло интервью у главы студии NetherRealm Эда Буна. Он рассказал о разработке следующей части культовой серии файтингов Mortal Kombat.

Бун рассказал, что помимо Mortal Kombat, авторы трудятся над другими проектами. Ранее инсайдеры сообщали, что NetherRealm работает над сиквелом файтинга по вселенной DC — Injustice 3. Разработчик не подтрведил информацию, однако отметил, что студия в будущем представит множество крупных анонсов.

Я бы хотел кое-что прояснить. Мы определенно работаем над ещё одной игрой по Mortal Kombat, и мы определенно делаем ещё несколько проектов. В разработке много всего — не только игр, но и других медиа. Так что впереди у нас много отличных анонсов.

Предыдущей частью популярного файтинга стала Mortal Kombat 1, выпущенная в 2023 году. Проект стал перезапуском вселенной, в которой изменили образы главных геров. Игра достигла более восьми млн проданных копий, что значительно ниже чем у Mortal Kombat 11. В 2025 году разработчики перестали поддерживать файтинг новым контентом.