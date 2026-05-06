Warface получила крупное обновление с новым PvP-режимом

Компания Astrum Entertainment запустила в онлайн-шутере Warface новое игровое событие, центральной частью которого стал PvP-режим с автоматически меняющимся оружием.

Вместе с обновлением игрокам стали доступны тематические награды и новые контракты.

Новый PvP-режим объединяет элементы "Арсенала" и командного боя: игроки получают очки за устранение соперников, а оружие автоматически меняется по мере продвижения по общей цепочке вооружения. Побеждает команда, набравшая больше очков за отведенное время или достигшая установленного лимита раньше соперников.

Матчи проходят на картах "Пригород", "Пагода", "Пункт назначения 2037" и "Автострада".

За выполнение внутриигровых контрактов предусмотрен набор памятных достижений.

Шутер доступен на VK Play, Steam и Astrum Play.

