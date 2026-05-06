В Москве пройдет фестиваль российско-корейской игровой культуры

23 мая в Московском кластере видеоигр и анимации состоится четвертая "Киберсуббота". Темой мероприятия станет K-pop и современная корейская поп-культура.

Организаторы объединят на одной площадке видеоигры, музыку, танцевальные выступления и гастрономические проекты из России и Южной Кореи. Основной акцент сделан на игровую индустрию и знакомство посетителей с отечественными разработками.

На фестивале будут представлены плейтест-зоны с проектами резидентов кластера, участников "Фабрики видеоигр", а также играми, получившими поддержку Института развития интернета (ИРИ). Гостям покажут новые проекты и демоверсии, часть из которых будут показаны широкой аудитории впервые. Посетители также смогут пообщаться с разработчиками.

Отдельной частью программы станут киберспортивные турниры по корейской PUBG и отечественной Escape from Tarkov.

Кроме того, запланированы концерты российских и корейских исполнителей, танцевальные шоу, тематические конкурсы и маркет.

Проект организован Агентством креативных индустрий при поддержке столичного департамента культуры. Инициатива направлена на развитие российской игровой индустрии и культурных связей между странами.

На предыдущем мероприятии подобного формата в московском кластере прошли турниры по киберспорту и презентации свежих тайтлов. Новая программа сохранит игровую основу, но в этот раз организаторы сделают акцент на взаимодействии российских и азиатских проектов.