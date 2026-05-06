CCP Games снова продают

* Исландская компания CCP, более всего известная благодаря своей космической ММО-песочнице EVE Online, снова меняет собственника. Ну или если точнее – возвращается туда, откуда пошла по рукам. Согласно новостям, корейская Pearl Abyss продает компанию гендиректору CCP Хильмару Петурссону за $100 миллионов и еще $20 миллионов в крипте. Стоит заметить, что в 2018 году корейцы купили исландцев за $225 миллионов. Да еще обязались выплатить $200 миллионов дополнительно за возможные хозяйственные успехи. Правда, непонятно, были ли эти дополнительные миллионы выплачены.

© CCP Games

* Главный редактор сайта Windows Central и один из самых авторитетных инсайдеров в темах, связанных с Microsoft, Джез Корден нарисовал печальную картину проблем Xbox во взаимоотношениях с микромягким начальством. Еще в прошлом году появилась информация, что Microsoft требует от своего игрового подразделения прибыльности в 30%. Как следствие Xbox экономит на всем и доэкономился до того, что в преддверие релиза Grand Theft Auto 6 они не могут удовлетворить спрос на свои консоли. Просто потому, что не озаботились покупкой комплектующих. А теперь это сделать сложно из-за дефицита памяти и носителей. Согласно Джезу, такая ситуация является типичной для сегодняшней Xbox, и новой боссихе Аше Шарме придется изрядно постараться, чтобы что-то изменить.

* Epic и Disney запустили инструментарий для производства игр на тему Star Wars внутри Fortnite. С помощью данного инструментария кто угодно сможет состряпать собственные «Звездные войны», а затем попытаться их продать на торговой площадке Creator Portal. Понятно, что львиная доля доходов уйдет «эпикам», но и самодеятельные креативщики имеют шанс заработать хорошие деньги.