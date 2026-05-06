Microsoft представила новые игры в Game Pass после снижения цен

Microsoft объявила, что в первой половине мая в подписку Game Pass будут включены сразу несколько крупных релизов, включая ААА-проекты и инди-игры.

Всего до 19 мая в каталог добавят 14 проектов. Среди них как новые релизы, так и игры, ранее доступные в отдельных тарифных планах, но теперь расширяющие охват подписчиков. В частности, в библиотеку войдут Final Fantasy V, Ben 10: Power Trip и Elite Dangerous, а также ряд менее крупных тайтлов.

Ключевыми премьерами станут Forza Horizon 6 и Subnautica 2, которые будут доступны подписчикам бесплатно с первого дня выхода. Дополнительно в сервисе появятся Mixtape, Outbound и Call of the Elder Gods. Часть игр уже доступна в подписке.

При этом 15 мая из Xbox Game Pass будут удалены несколько проектов, включая Planet of Lana и Go Mecha Ball.

Game Pass — это подписка от Microsoft, которая открывает доступ к огромной библиотеке игр для Xbox и ПК. Кроме того, подписка включает дополнительные функции, такие как мультиплеер для консолей и облачный гейминг. В апреле Microsoft объявила о снижении цен на разные уровни подписки. Так, тариф Ultimate стал дешевле на $7, а PC Game Pass — на $1,5.

