12 советов для новичков в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Побеждаем в мире меча и магии.

30 апреля в ранний доступ вышли новые «Герои». Когда-то вы провели сотни часов в легендарной третьей части? Значит, быстро вспомните основы и разберётесь с нововведениями. В ином случае вдоволь настрадаетесь, если не изучите наш гайд.

Вам сразу нужны два героя

В Olden Era полно режимов, но максимум времени вы наверняка проведёте в классическом, где есть большая карта и несколько врагов, которых надо одолеть. Перед вашим стартовым замком будет просторная местность с золотыми шахтами, деревнями и разбросанными ресурсами. Важно поскорее их собрать и усилить экономику.

Для этого понадобятся два героя. Первому передайте всех доступных юнитов, так он будет разносить мобов и захватывать важные объекты. Второго просто отправьте на сбор бесхозного добра. Получается, один герой захватывает, а второй — собирает.

Экономика важнее армии

Главная задача в первые недели — построить сильную экономику, а не возвести побольше зданий с сильными юнитами. Иначе окажетесь в ситуации, когда крутые всадники вроде бы доступны, а нанять их не на что.

Если играете, допустим, за «Храм», то первым делом стройте банк и сокровищницу.

Вам нужны очки законов

По ходу партии вы примете много фракционных законов. Они дают усиления: повышают количество бойцов для найма, увеличивают доходы, дают прибавку к наносимому урону и сокращают входящий. Это вроде мелочи, но зачастую они отделяют победу от поражения.

Чтобы принять закон, понадобятся очки. Их основной приток идёт от зданий: это может быть «Солнечный храм» или его аналог. Учтите, что при постройке есть выбор: Храм станет приносить золото или очки законов. Обязательно выберите очки, потому что монеты вы добудете из других источников, а с законами всё сложнее.

Кто больше двигается, тот быстрее развивается

При прокачке героя вам не раз предложат модификаторы, которые увеличат дальность движения. Поверьте, вам очень нужно это усиление.

Чем дольше ходит герой, тем больше шахт сможет захватить и ресурсов подобрать. Значит, экономика будет прокачанной и позволит нанимать больше существ, возводить постройки, закупать ресурсы на рынке.

Где добыть алхимическую пыль?

Алхимическая пыль — важный ресурс. Он нужен для высокоуровневых построек и, главное, открытия заклинаний. На карте есть здания, которые постепенно приносят пыль, но основной источник ресурса — алхимическая лаборатория. Там можно обменять часть ресурсов вроде ртути и драгоценных камней на пыль.

Не рискуйте в сложных боях

Выходы с региона и важные постройки контролируют мобы. Если наведёте на них курсор, то увидите сложность боя. Пока у вас нет мощных заклинаний и юнитов с полезными способностями, я бы не советовал идти на драки сложностью выше двух звёзд. Потому что один неудачный бой превратит вас из фаворита в догоняющего.

Ошиблись, не учли способность противника или пропустили неожиданный критический удар? Потеряли много бойцов, которых трудно восполнить. Тем временем чужой герой может быть аккуратнее и собрать большую армию.

Поэтому не рискуйте и ходите на простые бои — и даже на них совсем уж без потерь не обойдётся. Всё же чуть позже вы прокачаетесь и легко победите там, где раньше страдали бы.

Магия в бою спасает

Представьте, что в вашей армии полно стрелков, а на другой стороне — могучий танк, который скоро доберётся до солдат с арбалетом и покромсает их. Но всё сложится иначе, если вы откроете книгу заклинаний и замедлите врага. Теперь он придёт к вам на ход позже — уже нашпигованный стрелами и мало на что способный.

Или представьте сильнейшего вражеского юнита, который одним ударом убьёт любое существо. Его в любом случае надо бить, но контратака для вас смертельна — если, конечно, у вас не найдётся заклинания, отключающего ответную атаку.

А вот неприятель с луками. Он точно метит в ваших стрелков и первым ходом всерьёз их ранит. Однако у вас есть способность, которая повысит союзным лучникам инициативу. Теперь они выстрелят раньше — и на землю свалятся не ваши существа, а вражеские.

Заклинания — необходимость, которая меняет расстановку сил. Вы должны разбираться в своём гримуаре и постоянно расширять его. Первые четыре уровня заклинаний открываются через гильдию магов и их аналоги, построенные в городе. Пятый — через прокачку героя. Для этого возьмите перк «Мудрость», как только он появится.

При исследовании карты магия тоже важна

Герою доступна в том числе мирная магия. С ней вы рассеете туман войны, увидите чужие армии и, главное, перебросите армию из любого замка. Вот вы сражаетесь на чужой территории и теряете существ. А затем кастуете «Подкрепление» и издалека телепортируете союзников. И ведь на следующий день можете повторить трюк. Так ваша армия всегда будет в пиковой форме.

Пополнять армию можно и на карте

Существа для найма восстанавливаются раз в неделю. При этом пополнить армию можно и в походе — допустим, в деревнях, гильдиях наёмников и других тематических постройках.

Там не будет топовых бойцов, но в замке их можно прокачать. Нюанс в том, что мечники развиваются только в замках «Храма», а нежить — в обители «Некрополя». Поэтому для формирования по-настоящему сильной армии нанимать стоит не всех.

В бою полно хитростей, которые приходят с опытом

Если учитывать демо, то в «Героях» я провёл порядка 50 часов — и даже тогда открывал новые хитрости боя. Например:

Рынок важнее, чем кажется

Бывает, что вы накопили много золота, однако для новой постройки не хватает пары единиц ртути. Решить вопрос можно через рынок, где продаются и покупаются излишки. Спустите немного золота, получите ртуть — и построите всё, что нужно.

После рынка открывается и торговля артефактами. Там будут щиты, шлемы и прочие модификаторы с бонусами к урону, защите или доходу.

Как открыть постройки «Золотой телец» или «Бессмертный змий»?

У каждой фракции есть особая постройка, которая увеличивает еженедельный прирост существ на 100%. Заодно даёт другие бонусы вроде золота и других ресурсов. У «Храма» это «Золотой телец», у «Некрополя» — «Бессмертный Змий». Увы, просто так их не открыть.

По карте раскиданы обелиски — от трёх до 15 в зависимости от размера карты. При посещении обелиска вы получите кусок карты. Когда отыщете все фрагменты, узнаете место, где нужно копать. На действие уйдёт целый ход, зато наградой станет Грааль. Именно с ним вы возведёте важнейшую постройку.