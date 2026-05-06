Что известно о Fable: дата выхода, сюжет и геймплей

На 2026 год запланирован релиз игры Fable — перезапуск легендарной одноименной RPG-серии. Игроки смогут вновь вернуться в фэнтезийное королевство Альбион, где их ждет просторный открытый мир со свободой выбора и глубокой системой репутации — персонажа можно сделать как героем, так и злодеем. «Лента.ру» рассказывает, что известно о будущей игре: дата выхода, сюжет, геймплей, разработчики, производство и другие подробности.

Главное об игре Fable (2026)

Разработчик: Playground Games

Издатель: Xbox Game Studios

Жанр: action RPG

Серия: Fable

Режим игры: однопользовательский

Новая игра — это не продолжение культовой серии, а ее перезапуск. По словам разработчиков, это новое начало для франшизы. Создатели решили не привязываться к событиям и персонажам из оригинальных игр, а построить свой собственный Альбион и рассказать новую историю. При этом гейм-директор Fable Ральф Фултон уточнил, что создатели вдохновлялись культовой трилогией и пытались сохранить ее атмосферу, в том числе фирменный британский юмор.

Разработчики у новой Fable другие: вместо Lionhead Studios, которую распустили еще в 2016 году, за создание игры отвечает Playground Games

Именно эта студия подарила геймерам все части гоночной аркады Forza Horizon. С жанром action RPG разработчики работают впервые. Создавать Fable им помогает студия Third Kind (Sea of Thieves, Hearthstone, Predecessor, Forza Horizon 4).

Дата выхода

Официально новую часть Fable анонсировали в 2020 году. Изначально планировалось, что игра выйдет в 2025-м, однако релиз в итоге перенесли. По словам главы Xbox Studios Крейга Дункана, перезапуск легендарной серии определенно стоит ожидания и станет самой красиво реализованной версией Альбиона, которую видели игроки.

Студия Playground анонсировала новое релизное окно Fable 22 января 2026 года, на ежегодной презентации Developerr_Direct от Xbox.

Игра Fable выйдет осенью 2026 года

Точной даты выхода у игры пока нет.

На каких платформах выйдет Fable

Новая игра будет доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC (Steam). Кроме того, в первый же день она появится в подписке Xbox Game Pass.

Трейлер

Геймплейный трейлер игры показали на презентации Developer_Direct от Xbox 22 января 2026 года. За три месяца ролик посмотрели почти полтора миллиона раз.

Сюжет

О чем серия игр Fable

Действие серии игр происходит в вымышленной стране Альбион, которая состоит из нескольких отдельных городов-государств, отделенных друг от друга обширными сельскими и дикими территориями.

Страна напоминает средневековую Великобританию с вкраплением отдельных европейских мотивов. Даже само название государства отсылает к Британии, которую иногда называют Туманным Альбионом.

При этом эпохи в игровой франшизе меняются в зависимости от ее части: во второй Fable Альбион достигает развития на уровне, сравнимом с эпохой Просвещения (конец XVI — начало XVII века), а события Fable III напоминают первую промышленную революцию (начало XVIII века).

В первой части Fable игрок управляет безымянным мальчиком из городка Оуквейл (в других переводах — Дубовый Дол). Юноше приходится стать героем после нападения на его дом. Бандиты выбирают этот населенный пункт не просто так: они ищут мальчика, который является сыном известной героини. В результате парень лишается отца и теряет сестру — ее похищают нападавшие.

Геймер проходит не только основной сюжет (ищет сестру и мать), но и побочные квесты, а также может строить репутацию, начинать отношения, торговать, исследовать местность и даже воровать. При этом любое решение персонажа влияет на отношение к нему других жителей Альбиона и даже постепенно меняет его внешний вид.

В Fable II главный герой — сирота по прозвищу Воробышек из города Бауэрстоун (Глушвилль). У героя есть старшая сестра Роза.

Воробышек может быть как мальчиком, так и девочкой — пол выбирает игрок

Дети мечтают жить в замке Фейрфакс, в доме мэра города Люциана Фейрфакса. В один из дней в центре города они встречают торговца магическими предметами и хотят купить волшебную музыкальную шкатулку, которая исполнит их желание. Для этого они должны заработать пять золотых монет — сделать это можно честным или не очень способом.

Той же ночью дети оказываются в замке: там Люциан выясняет, что они — потомки древних героев, и решает от них избавиться. Он стреляет в Розу и Воробышка: последний в результате вылетает из окна замка. Его спасает Тереза — сестра главного героя из первой игры. Вылечившись, Воробышек узнает, что его предназначение как потомка Великого Героя — победить Люциана. Повзрослев, он отправляется на его поиски, мечтая отомстить за убийство сестры.

На протяжении всей игры персонажа сопровождает пес, который оказался у него еще до попадания в замок Фейрфакс

В Fable III главный герой — младший брат (или сестра) короля Логана, сына персонажа из второй части игры. С годами Логан превращается в тирана, из-за чего герой убегает из замка со своим наставником сэром Уолтером Беком и слугой Джаспером. Вместе они начинают готовить революцию, чтобы свергнуть правителя.

Со временем герой выясняет, что Логан стал жестоким не просто так: он копит деньги на армию, которая будет противостоять силам тьмы, готовящим нападение на Альбион. После успешной революции, персонаж должен выбрать: продолжить дело Логана или выполнить данные союзникам обещания. Затем ему предстоит сразиться с той самой армией тьмы.

Сюжет Fable (2026)

В этот раз события происходят в деревне Брайар Хилл, жители которой становятся жертвой проклятья загадочного злодея и превращаются в камень. Каменеет и бабушка главного героя (или героини, пол персонажа вновь можно выбрать), однако сам он выживает благодаря недавно пробудившимся магическим способностям.

Основное действие развивается спустя годы после пролога, когда персонаж взрослеет и отправляется в путешествие, чтобы найти способ снять чары. Он может стать частью Гильдии Героев или выбрать собственный путь. По словам разработчиков, сюжет не будет подгонять игрока, позволяя ему развиваться в комфортном темпе.

В игре появятся как новые, так и уже известные локации — например, вернется город Бауэрстоун из второй части оригинальной серии

В зависимости от действий главного героя окружающий мир будет меняться. В качестве примера разработчики показали сюжетную линию с великаном: если убить его, тело гиганта останется лежать на холме до конца игры и будет влиять на стоимость недвижимости вокруг.

Геймплей

Действие происходит в открытом бесшовном мире. Исследовать его можно сразу после событий в деревне. Как и в первых играх, любое здание в Альбионе можно купить, чтобы жить в нем или сдавать другим персонажам. В Fable будет примерно 1000 уникальных неигровых персонажей. С каждым из них можно начать отношения или создать семью. При этом количество супругов у главного героя неограниченно: можно вступить в брак хоть со всеми неигровыми персонажами (NPC) одновременно. Система добра/зла из оригинала изменилась и больше не будет влиять на внешность главного героя. Зато свобода и мораль теперь есть у каждого NPC: если одному что-то не нравится, другой может поддержать и одобрить это действие. А значит, герой не будет плохим или хорошим сразу для всех обитателей Альбиона. Репутацией можно манипулировать, распространяя о себе «правильные» слухи за деньги. Изменится и механика сражений: ближний и дальний бой нужно будет комбинировать с магией. При этом заклинания позволят не только атаковать, но и управлять толпой. Игра сделана на движке ForzaTech — именно на нем созданы игры серии Forza.