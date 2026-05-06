Трейлер и первые детали UFC 6 — фирменные удары и новые сюжетные режимы

Компания EA Sports раскрыла первые детали о видеоигре UFC 6 — новый симулятор смешанных единоборств выйдет уже 19 июня только на PlayStation 5 и Xbox Series.

Отличительной чертой UFC 6 станут знаковые движения и фирменные удары, уникальные для самых популярных бойцов. Разработчики также выделяют новую система контактов в реальном времени с реалистичной физикой.

Игроков также ждут новые сюжетные режимы — геймеры смогут примерить на себя роль легендарных бойцов из Зала славы UFC или рассказать свою собственную историю в режиме «Наследие». Авторы игры обещают, что бои станут восприниматься как нечто личное.

На обложке стандартного издания будет изображен бывший чемпион в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра, а на обложке Ultimate Edition — бывший чемпион в полулегком весе и чемпион Bellator Макс Холлоуэй.