Как приручить железного орла в Crimson Desert: гайд

Приручить железного орла в Crimson Desert проще, чем феникса, но дороже — механическая птица ест только редкоземельные металлы. Портал PC Gamer рассказал, как приручить нового питомца и что для этого нужно.

Железный орел обитает в руинах Хоукстоун — на побережье Делейзии на дальнем востоке континента Crimson Desert. Но для того, чтобы приручить птицу, понадобится не только кормушка: нужна либо 1 платина, либо 20 ртути. Лучше использовать платину, потому что она сразу повысит доверие орла на 100 единиц.

Нюанс в том, что платину придется крафтить. Рецепт спрятан на самой вершине врат рядом с Томмасо в пустыне. Поднимитесь на лифте наверх, после этого ступайте влево по лестнице — в комнату, где стоят контейнеры с зеленой жидкостью. Там справа должна стоять книжная полка; если пригнуться, то рецепт платины можно забрать с нижней. Он требует:

1 золотой слиток

4 серы

3 ртути

2 святой воды

Найти золотой слиток можно разными способами, а святая вода продается в церквях. Сера и ртуть — чуть более редкие реагенты. Оба можно добыть из месторождений руды, но самый простой способ — подружиться с любым из ученых троллей, подарив им 10 шкур. Потенциально за это можно получить 2 резины, ртути или серы.

Получив ресурсы, отправляйтесь к ведьме-торговке, перейдите в меню крафтинга снаряжения и выберите платиновый слиток. После этого можно отправляться приручать железного орла.

Прибыв в руины Хоукстоун, дождитесь 5:00 утра и активируйте точку интереса слева от надписи на колонне в центре руин. На зов откликнется железный орел. Поставьте кормушку на землю и выберите платину в качестве корма.