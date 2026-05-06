Подробности о PlayStation 6 – новый быстрый SSD, облачный гейминг и запуск игр PS5
В сети появились новые подробности о PlayStation 6, включая скорость накопителя, облачный гейминг и обратную совместимость. Данные опубликовал сайт MP1st со ссылкой на внутренние разработки Sony.
Супербыстрый SSD
Согласно источнику, Sony уже несколько лет обновляет серверную инфраструктуру для потоковой передачи данных. Речь идёт об использовании современных систем хранения, в частности NVMe SSD стандарта PCIe Gen5. Ожидается, что аналогичный тип накопителя будет применяться и в самой консоли.
В текущей версии PlayStation 5 используется твердотельный накопитель PCIe Gen4. Переход на Gen5 может значительно увеличить скорость загрузки и передачи данных. При этом это повлияет на стоимость, поэтому Sony рассматривает варианты, позволяющие сохранить объём хранилища на уровне около 1 ТБ.
Облачный гейминг
Sony также продолжает развивать облачный гейминг. По имеющимся данным, компания уже около трёх лет активно инвестирует в серверную инфраструктуру, чтобы стриминг стал быстрее и стабильнее. Это объяснимо: на фоне роста стоимости комплектующих облачные технологии могут частично компенсировать удорожание устройств.
Ожидается, что PS6 получит более тесную интеграцию с облачными сервисами, поддержку удалённой игры и расширенные сценарии использования, включая портативные устройства. Также упоминаются слухи о портативной консоли, способной запускать игры PS5 как локально, так и через облако.
Сжатие игр
Ещё одно направление – технологии сжатия игр. По данным утечки, Sony тестирует подход, при котором GPU с использованием алгоритмов ИИ снижает размер текстур с последующим восстановлением в процессе игры. Это может уменьшить требования к объёму хранилища и снизить нагрузку на SSD. Базовая версия консоли, как ожидается, снова получит лишь 1 ТБ памяти.
Поддержка игр предыдущего поколения
В утечке также упоминается поддержка игр предыдущего поколения. По данным MP1st, Sony разрабатывает проекты одновременно для PS5 и PS6, что подтверждает тенденцию к кроссплатформенным релизам после выхода новой консоли.
Такой подход позволит запускать игры для PS5 на новом устройстве без необходимости сразу переходить на новую библиотеку. Кроме того, к запуску поколения готовится новый проект – шутер от третьего лица с элементами хоррора.
Сроки выхода
В целом Sony, судя по имеющейся информации, делает ставку на развитие экосистемы PS6: не только на рост производительности, но и на интеграцию быстрого SSD, эффективного управления памятью и облачных технологий. Это может упростить переход на новое поколение, хотя стоимость устройства, вероятно, останется высокой. Ожидается, что PS6 выйдет в конце 2027 – начале 2028 года, а процессоры для неё могут появиться уже в конце 2026 года.