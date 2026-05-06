В сети появились новые подробности о PlayStation 6, включая скорость накопителя, облачный гейминг и обратную совместимость. Данные опубликовал сайт MP1st со ссылкой на внутренние разработки Sony.

© MobiDevices

Супербыстрый SSD

Согласно источнику, Sony уже несколько лет обновляет серверную инфраструктуру для потоковой передачи данных. Речь идёт об использовании современных систем хранения, в частности NVMe SSD стандарта PCIe Gen5. Ожидается, что аналогичный тип накопителя будет применяться и в самой консоли.

В текущей версии PlayStation 5 используется твердотельный накопитель PCIe Gen4. Переход на Gen5 может значительно увеличить скорость загрузки и передачи данных. При этом это повлияет на стоимость, поэтому Sony рассматривает варианты, позволяющие сохранить объём хранилища на уровне около 1 ТБ.

Облачный гейминг

Sony также продолжает развивать облачный гейминг. По имеющимся данным, компания уже около трёх лет активно инвестирует в серверную инфраструктуру, чтобы стриминг стал быстрее и стабильнее. Это объяснимо: на фоне роста стоимости комплектующих облачные технологии могут частично компенсировать удорожание устройств.

Ожидается, что PS6 получит более тесную интеграцию с облачными сервисами, поддержку удалённой игры и расширенные сценарии использования, включая портативные устройства. Также упоминаются слухи о портативной консоли, способной запускать игры PS5 как локально, так и через облако.

Сжатие игр

Ещё одно направление – технологии сжатия игр. По данным утечки, Sony тестирует подход, при котором GPU с использованием алгоритмов ИИ снижает размер текстур с последующим восстановлением в процессе игры. Это может уменьшить требования к объёму хранилища и снизить нагрузку на SSD. Базовая версия консоли, как ожидается, снова получит лишь 1 ТБ памяти.

Поддержка игр предыдущего поколения

В утечке также упоминается поддержка игр предыдущего поколения. По данным MP1st, Sony разрабатывает проекты одновременно для PS5 и PS6, что подтверждает тенденцию к кроссплатформенным релизам после выхода новой консоли.

Такой подход позволит запускать игры для PS5 на новом устройстве без необходимости сразу переходить на новую библиотеку. Кроме того, к запуску поколения готовится новый проект – шутер от третьего лица с элементами хоррора.

Сроки выхода

В целом Sony, судя по имеющейся информации, делает ставку на развитие экосистемы PS6: не только на рост производительности, но и на интеграцию быстрого SSD, эффективного управления памятью и облачных технологий. Это может упростить переход на новое поколение, хотя стоимость устройства, вероятно, останется высокой. Ожидается, что PS6 выйдет в конце 2027 – начале 2028 года, а процессоры для неё могут появиться уже в конце 2026 года.