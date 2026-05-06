Unity внедрила ИИ-помощника с режимом разработки игр

Unity объявила о запуске открытого бета-тестирования встроенного ИИ-ассистента для разработки игр под названием Unity Agent, который ориентирован на автоматизацию типовых задач и повышение производительности команд. Разработчики рассказали об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Решение включает два режима работы: в формате чата ассистент предоставляет рекомендации по улучшению игровых механик и помогает устранять ошибки, а в агентном режиме система способна автономно анализировать проект, а также генерировать и редактировать код.

Функциональность инструмента охватывает создание игровых сцен и отдельных 3D-моделей на основе исходных изображений, а также поддержку анимации. Дополнительно реализована интеграция с Figma, благодаря чему пользователи могут импортировать проекты по ссылке непосредственно в интерфейсе ассистента.

Важным элементом экосистемы стала система «навыков». Это преднастроенные конфигурации для решения конкретных задач, включая разработку интерфейсов, сцен и моделей. Пользователи также могут создавать собственные сценарии применения под индивидуальные проекты.

Технологическая база Unity Agent не раскрывается, однако предусмотрена возможность подключения сторонних ИИ-решений через AI Gateway или MCP-сервер.

В рамках бета-тестирования пользователям предоставляется бесплатный доступ с лимитом в 1000 кредитов сроком на 14 дней. По завершении пробного периода доступ к сервису будет осуществляться по подписке стоимостью от $10 в месяц, с возможностью приобретения дополнительных кредитов.

