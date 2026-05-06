MSI анонсирует лимитированную RTX 5080 в стиле «Звездных войн»

Компания MSI приурочила анонс лимитированной видеокарты GeForce RTX 5080 к празднованию 4 мая, известному как День «Звёздных войн». Новинка выполнена в тематике сериала «Мандалорец» и персонажа Грогу. Полноценный показ устройства состоится 20 мая, а всего будет выпущено лишь 500 экземпляров.

Выпуск приурочен к выходу фильма «Мандалорец и Грогу», который станет первым крупным кинотеатральным релизом франшизы за последние годы. Премьера запланирована на 22 мая 2026 года, режиссёром выступает Джон Фавро. В актёрский состав вошли Педро Паскаль, Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт.

Технические характеристики MSI пока не раскрыла. Судя по тизеру, изменения коснутся только внешнего вида: кастомный кожух системы охлаждения, уникальная задняя панель и тематическая упаковка.

Базовая GeForce RTX 5080 построена на архитектуре NVIDIA Blackwell, оснащена 16 ГБ памяти GDDR7, использует 256-битную шину и до 10 752 ядер CUDA. Ожидается, что на презентации 20 мая станет ясно, будет ли эта версия основана на существующем кулере Gaming Trio или получит полностью уникальную конструкцию.