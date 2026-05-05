Valve открыла регистрацию на The International 2026 в Dota 2

Valve объявила о начале регистрации команд на The International 2026 по Dota 2. Подать заявку необходимо до 00:00 по Москве 19 мая — без регистрации команда не сможет получить прямое приглашение или участвовать в региональном отборе.

Процесс регистрации двухэтапный: сначала менеджер создаёт заявку на команду, затем каждый игрок присоединяется самостоятельно. При регистрации представитель состава подписывает соглашение об участии, обязывающее соблюдать правила турнира.

Подробности о системе приглашений и продаже билетов Valve обещает раскрыть позднее в мае.

The International 2026 пройдёт в Шанхае с 13 по 23 августа. Стартовый призовой фонд составит $ 1,6 млн.