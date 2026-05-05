«Ещё один ход». Новые «Герои» затягивают, как в детстве

Уже сейчас в игре можно провести сотни часов.

В третьих «Героев» я играл как в юном детстве, так и совсем недавно. После новостей о том, что классика теперь доступна прямо в браузере, я запустил её и всерьёз залип. Потому что «Герои» пронеслись сквозь 10-летия и каким-то чудом остались симпатичными и захватывающими.

Вот только смотреть на Olden Era сквозь призму классики — плохая идея. Игра сохранила базу, но во многом изменилась и теперь настойчиво выманивает фразу: «Раньше было иначе». Однако скучаем мы не по той самой карте и не по замку, который после застройки смотрелся чуть эпичнее. Мы скучаем по временам, когда сами были моложе, любая технология казалась чудом, а жизнь, несомненно, вела к счастью и великим свершениям.

Но и в настоящем полно замечательных вещей. Вот и Olden Era прекрасна, если не смотреть на неё сквозь призму прошлого.

Heroes of Might and Magic: Olden Era: главное об игре

Название: Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Разработчик: Unfrozen

Дата выхода: 30 апреля 2026 года (ранний доступ).

Жанр: стратегия, пошаговая тактика.

Русский язык: есть, текст.

Платформа: ПК.

Heroes of Might and Magic: Olden Era: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 1499 рублей. До 14 мая действует скидка в 25%. Также новые «Герои» доступны в PC Game Pass.

Ещё один ход

Вечер 30 апреля, Olden Era выходит в ранний доступ. Я запускаю игру, чтобы посмотреть одним глазом и пойти спать. Выбор падает на классический режим с просторной картой, уймой золотых шахт и двумя вражескими крепостями в разных углах. Что ж, погнали: выстраиваем экономику, сражаемся с мобами и осаждаем чужие крепости.

Когда наконец выключаю «Героев», замечаю выпавшее достижение «Ещё один ход». Его дали шесть часов назад. Ровно столько заняла провальная авантюра «Быстро гляну — и в кровать».

Запойные многочасовые сессии продолжались день за днём. Потому что Olden Era сохранила базу серии и воссоздала магию ещё одного хода. Захвачу вон ту шахту и точно выключу игру. Ого, до открытия ангелов не хватает горстки монет, так что доиграю этот день. Смотрите-ка, вражеский персонаж заявился. Почему бы не опробовать ангелов на нём? Враг побеждён — может, добежать до его крепости, пока фракция не оправилась?

Этот обманчивый круг, когда взгляд цепляется за новую возможность, вечно затягивается до триумфальной победы, сокрушительного поражения или сверхволевого решения выключить ПК. Но за 30 часов в демо и 20 часов в раннем доступе новые «Герои» не утомили и не растеряли волшебство. Они для меня только начались.

Для этой игры и сотни часов мало

Что я сделал за 20 часов в Olden Era? Прошёл обучение, пару испытаний и первый акт сюжетной кампании. Выиграл два классических матча с ИИ. Разгромно уступил в рейтинговом матче. В общем, изучил в лучшем случае 20% контента.

Всерьёз распробовал лишь две фракции: Храм и Некрополь — и они кардинально разные. У Храма войско редко бывает многочисленным, зато юниты сильны. Вот арбалетчики пальнули два раза подряд и всерьёз потрепали противника. А вот усиленные всадники проскакали сквозь всю карту и ударили с такой силой, что о раненом враге можно не переживать. Однако потеря каждого всадника — серьёзный удар. Стоят они дорого, для найма появятся через неделю и вряд ли когда-нибудь перерастут в роту.

Тем временем нежить Некрополя не так сильна, но плюёт на потери. Десятки скелетов погибли? В конце боя мечники с другой стороны восстанут и вольются в ваши ряды. Так и получается, что после тяжёлого сражения армия не сокращается, а растёт в размере. Начинать за Некрополь тяжелее, однако к финалу существа становятся многочисленной и сокрушительной силой.

У других фракций — свои особенности

Каждую фракцию хочется опробовать, вникнуть в механики и получить новый опыт. Всё же с прохождением за Храм или Некрополь «Герои» становятся другой игрой.

Первый классический матч занял у меня 10 часов. И это в финале я пролетел два региона, чтобы захватить крепость и не дать оппоненту восстановиться. А сколько времени наберётся, если вы сыграете за все фракции и потом заглянете в кампанию, испытания и рейтинговые бои? Кажется, что для Olden Era и сотни часов мало.

Выход в ранний доступ обусловлен разве что кампанией, где доступен лишь первый акт. Сюжетка на первый взгляд как минимум занятная. Вы играете за независимую фракцию и видите: в мире творится хаос. Задача — пообщаться с разными сторонами, пройти суровые испытания и принять важные решения. Кого поддержать? Против кого воевать? На какую награду согласиться? Кого спасти или убить?

После первого акта многие последствия остаются туманными, а решения меняют врагов, доступ к ресурсам и сложность прохождения. Но даже в таком формате кампания кажется перспективной — особенно если развилки глава за главой станут всё ощутимее.

Легко начать, тяжело стать мастером

Когда я разобрался с правилами, то заглянул в рейтинговые бои. Там действовал базово: не торопился с наращиванием военной мощи, развивал экономику, захватывал золотые шахты. Поэтому удивился, когда на второй неделе азиатский персонаж прискакал к замку и мгновенно меня вынес.

Дело в том, что в «Героях» легко освоиться и в своё удовольствие разнести ИИ. Однако тяжело стать таким же мастером, как мой восточный противник. Для этого нужно дотошно понимать механики, а их в Olden Era много.

Даже слабое заклинание, которое вы применили в нужный момент, способно перевернуть матч. Например, вражеский танк легко доберётся до ваших лучников и снесёт их одним ударом. Но если замедлите его, то успеете нашпиговать стрелами.

Даже один юнит способен всех закошмарить, если помнить о его шкале с бонусами и перках. Управляйте армией с умом – и на 20% усилите выстрелы условных арбалетчиков. А это временами отделяет победу от поражения.

Таких нюансов полно: важны билды персонажей и их снаряжение, принятые законы и предсказания астрологов, торговля ресурсами и категории укреплений рядом с замком. Чтобы вникнуть во всё, понадобится много времени. И всё равно будет шанс, что вы что-нибудь упустили и будете наказаны в рейтинговом бою.

Минусы тоже есть

Чаще всего Olden Era критикуют за якобы мобильный визуал. Я с хейтом не соглашусь, но и восхвалять арт не буду. Он вышел слишком обычным и точно не дотягивает до пиксельной феерии из Songs of Conquest, другой игры в духе «Героев». Там чувства стиля было кратно больше.

Впрочем, визуал — не главная проблема. Допускаю, что дело в привычке, но мне до сих пор непросто ориентироваться на карте. Эта постройка активна и принесёт бонусы или нужна для красоты? Без зажатой Alt, которая подсвечивает полезные объекты, не разберёшься. В итоге палец прилипает к клавише, а хотелось бы взглянуть на местность и сразу всё понять.

Ещё ИИ даже на высокой сложности косплеит отряд самоубийц, сюжетные миссии из лёгкой прогулки внезапно перерастают в лютый хардкор, а от интерфейса порой с ума сходишь. Чтобы найти нужную вкладку, приходится кликать по множеству лишних.

Таких претензий хватает, но вот важный факт: они зачастую косметические, правятся парой патчей и не мешают получать удовольствие здесь сейчас. Да, Olden Era интуитивно непонятна и местами сломана — при этом за игрой всё равно сидишь до глубокой ночи и не можешь оторваться. Потому что в ней есть магия «Героев», а это уже великая победа.

Heroes of Might and Magic Olden Era: стоит ли играть?

Если когда-то вы зависали за «Героями» или просто любите вдумчивые стратегии с пошаговыми боями, то Olden Era заберёт у вас сотню часов и не заставит жалеть. У продолжения есть недостатки, однако оно правильное, изобилует контентом и до чёртиков захватывает.

Оценка Heroes of Might and Magic Olden Era (ранний доступ) — 8,5 из 10

Понравилось

Уйма интересного контента.

Уникальные фракции.

В игре полно навороченных механик.

Ловушка ещё одного хода работает.

Не понравилось