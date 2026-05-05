После The International 2026 несколько клубов заморозят проекты по Dota 2

4 мая киберспортивная организация HEROIC объявила об уходе из Dota 2. Экс-директор по маркетингу PARI Иван Бураченко прокомментировал решение клуба и высказался о будущем дисциплины.

По его словам, Dota 2 как киберспортивная дисциплина не окупается в текущих реалиях. Бураченко прогнозирует, что в течение одного-двух месяцев HEROIC последует ещё одна крупная организация, а после The International 2026 сразу несколько известных тегов заморозят свои проекты.

Даже букмекеры уже с трудом смотрят на зарплатный фонд игроков Dota 2. Зарплаты $ 15-25K+ у игроков, которые вышли несколько раз за сезон на тир-1 турнир, не бьются ни с какими реалиями. Вероятно, это сладкое время подходит к концу.

