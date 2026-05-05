Lunacy представила бесшумную технологию кликов Snaptiq для игровых мышей

Lunacy представила технологию Snaptiq для игровых мышей, ориентированную на повышение скорости отклика и снижение издержек производства. Ключевым отличием решения является отказ от традиционных механических микропереключателей в пользу индуктивных сенсоров, фиксирующих нажатие без физического контакта, сообщает Rozetked.

Новая архитектура позволяет гибко настраивать точку срабатывания: пользователь может задать регистрацию клика как при минимальном касании, так и при более глубоком ходе кнопки. Это открывает дополнительные возможности персонализации под разные игровые сценарии.

В числе функциональных особенностей называют режим Rapid Trigger, обеспечивающий ускоренную повторную активацию за счет отсутствия необходимости полного возврата кнопки в исходное положение. Подобные решения ранее получили распространение в сегменте игровых клавиатур с магнитными переключателями.

Отсутствие механической отдачи компенсируется встроенными линейными виброприводами, отвечающими за тактильный отклик. При этом устройство работает бесшумно.

Ожидается, что устройства с новой технологией могут стоить почти вдвое дешевле конкурирующих продуктов, таких как Logitech SuperStrike. Первые мыши с поддержкой Snaptiq появятся на рынке к концу 2026 года.

Lunacy — это российский бренд компьютерной периферийной техники популярного стримера Вячеслава Леонтьева, также известного как Buster.

