В Сеть утекли подробности нового процессора Huawei

Согласно утечкам, в серии Huawei Mate 90 выйдет с новыми процессором. И компания может пропустить название «Kirin 9040» и сразу выпустить его под именем Kirin 9050.

Процессор, как ожидается, получит восьмиядерную схему 1+3+4: одно большое ядро, три средних и четыре маленьких. Тактовая частота, по слухам, впервые превысит 3 ГГц — до 3,4 ГГц на самом мощном ядре.

Однако у нового чипа есть и сложности. Инсайдеры говорят, мол, распределение задач между ядрами может быть излишне сложным и требовать больше усилий при производстве по сравнению с предыдущими версиями Kirin.

Также утверждается, что Huawei удалось повысить плотность транзисторов на 40%. А по характеристикам Kirin 9050 сопоставим с 3-нанометровым техпроцессом.