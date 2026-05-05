В PS Plus добавили EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Souls

Сегодня Sony пополнила базовый тариф Essential для всех подписчиков. В сервис включили три тайтла: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Souls.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в мае 2026 года

EA Sports FC 26 — актуальный симулятор футбола от Electronic Arts, бывшая FIFA

Wuchang: Fallen Feathers — экшен в духе Dark Souls от студии Leenzee

Nine Souls — метроидвания в стиле Hollow Knight, получившая высокие оценки в Steam и PS Store.

Забрать игры можно до 1 июня, а 13 мая Sony объявит пополнение каталога Extra и Deluxe (Premium), в которое войдёт большое количество различных проектов.