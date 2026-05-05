В Сан-Паулу прошел первый фестиваль московских видеоигр

В Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая прошел первый фестиваль московских видеоигр, в рамках которого бразильские геймеры смогли протестировать 9 проектов резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации, сообщает пресс-служба кластера.

Проекты были доступны для геймеров в киберспортивном центре Login House eXP, сети партнерских компьютерных клубов Сан-Паулу и в брендированном автобусе Moscow Game Hub.

В рамках фестиваля брендированный автобус, переоборудованный в мобильную игровую площадку, курсировал по проспекту Паулишта. Бразильские геймеры смогли протестировать разные игры московских студий, узнать о проектах кластера и записать видеоотзывы.

«Нам все безумно понравилось, особенно моей дочери — она в восторге от игр. Добро пожаловать, Россия, спасибо, что приехали к нам в Бразилию», — рассказал один из посетителей.

Особенно бразильские геймеры оценили шутеры.