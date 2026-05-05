DTF: следующая Call of Duty не выйдет на консолях PlayStation 4

Газета.Ru

Авторы Call of Duty официально опровергли информацию о разработке следующей части франшизы для консоли PlayStation 4, фактически подтвердив курс на окончательный отказ от поддержки устаревших платформ. Об этом сообщает DTF.

В начале мая инсайдер Alaix заявил, что новая часть Call of Duty якобы проходит тестирование на PlayStation 4. Слух не вызвал значительного удивления на фоне практики прошлых лет: предыдущие релизы, включая Black Ops 7, продолжали выходить на консолях прошлого поколения.

Однако представители разработчика заявили, что следующая часть франшизы не создается для PS4. Это указывает на переход серии к фокусу на более современных платформах и может свидетельствовать о росте технологических требований новых игр.

О самой игре официальной информации пока немного. В сообществе игроков преобладает версия, что речь может идти о продолжении подсерии Modern Warfare.

Весной также стало известно, что новые релизы Call of Duty больше не будут появляться в подписке Game Pass в день выхода. Теперь эти игры будут добавляться в библиотеку сервиса с задержкой примерно в один год.

