Как 77-летняя стримерша Ольга Страхова начала играть в компьютерные игры

77-летняя бабушка стримерша Ольга Страхова побывала в Московском кластере видеоигр и сыграла один на один со своими фанатами. «Вечерняя Москва» пообщалась с Ольгой Ивановной.

На мероприятие «Киберсуббота» в Московском кластере видеоигр в Сколкове Ольга Ивановна приехала из Краснодарского края с внуком Довлетом Кабуловым. Именно мальчик, кстати, и «приучил» ее к компьютерным играм.

Бабушка начала играть в 72 года, как только вышла на пенсию. Это позволило ей не заскучать дома.

— Раньше я работала пищевым инженером-технологом. И вместо того чтобы делать пирожки дома на пенсии, решила начать играть, так как я не могу сидеть без дела. Так, сначала я прошла «Метро 2033», потом решила играть в «Майнкрафт» и спустя какое-то время буквально подсела на онлайн-игру CS GO, — отметила Ольга Ивановна в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

За несколько лет бабушка Ольга набрала немалую фанбазу. Сегодня на ее канал подписано более 200 тысяч человек, а видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Правда, провести первую фан-встречу (сходку) бабушка Ольга решила только сейчас. Сходка прошла в необычном формате — стримерша около двух часов играла в CS GO со своими фанатами. И не каждому бывалому геймеру удавалось победить бабулю!

— Я только недавно познакомился с ее творчеством, и сегодня мне удалось с ней сыграть. Несмотря на то что я неплохой игрок, она все равно меня «сделала», — говорит участник «Киберсубботы», студент Иван Исаев.

К своим 77 годам бабушка Ольга знает, что такое «скины» (внешний вид персонажа или предмета) и «катка» (термин, обозначающий отдельный матч, раунд или игровой заход в компьютерной игре. — «ВМ»). Она также активно сотрудничает с другими игровыми блогерами и киберспортивными командами, а год назад она стала победительницей международной премии (NNYS) в номинации «Лучший игровой момент года».

— Я думаю, что за это надо сказать спасибо моему внуку Довлету. Он собрал мне первый компьютер, показал мне несколько игр и даже сейчас сопровождает меня на такие мероприятия. В моей молодости такого не было... Но я хочу отметить, что возраст для начинаний не помеха. Чему-то новому можно научиться даже в 70 лет. Кстати, я знаю несколько других женщин моего возраста, которые также увлекаются играми, — отметила Ольга Ивановна.

Бабушка также отмечает, что фанаты ценят ее юмор, а еще любят стримы за особую атмосферу тепла и уюта. Подписчики пишут Ольге добрые комментарии: «Посмотрел трансляцию и будто действительно приехал к бабушке в деревню». А еще фанаты активно донатят (добровольно жертвуют деньги) Ольге Ивановне.

— Благодаря своим фанатам я даже смогла сделать протезирование зубов, — улыбается бабушка-геймер. — Когда некоторым игрокам удается убить меня в катке, я говорю товарищам из своей команды: «Ребятки, я получила в лобешник, но мы его отпускаем» — и всем сразу становится чуть веселее. Я считаю, что главное в жизни — отдых, наслаждение игрой и, конечно же, чувство юмора. У нас в семье большой фокус на счастье, тишину и спокойствие. Наверное, в этом и весь секрет успеха.

Другие любимчики публики

Стриминг давно перестал быть просто развлечением — сегодня это полноценная платформа для творчества, общения и даже профессиональной самореализации.

Александр «Nix» Левин — пример того, как профессиональный киберспортсмен может переквалифицироваться в популярного контент-мейкера. Бывший профессиональный игрок в Dota 2 после завершения карьеры нашел себя на стриминговых платформах. Он разбирает матчи, ошибки игроков и дает о советы киберспортсменам;Амина Мирзоева, известная под ником Tenderlybae, — одна из самых узнаваемых стримерш. Она долгое время появлялась в эфире в маске, что создавало интригу. Правда, позже девушка сделала пластическую операцию и перестала прятать лицо. Сейчас она часто участвует в различных шоу-программах;Дмитрий Куплинов. Этого блогера и стримера его аудитория в шутку называет «папой», настолько за 14 лет ведения блога его полюбили фанаты. Куплинов стал известен как блогер, записывающий летсплеи — прохождения игр с реакциями. В отличие от некоторых коллег по цеху, у Дмитрия очень хорошая репутация: он не вступает в конфликты, не рекламирует сомнительные продукты и всегда очень вежливо общается с подписчиками.

