Разработка гонки Forza Horizon 6 завершена

Студия Playground Games объявила о завершении разработки игры Forza Horizon 6. Авторы закончили работу над релизной версией гонки примерно за две недели до релиза — проект выйдет 19 мая на ПК и Xbox Series. До конца 2026 года проект также выйдет на PlayStation 5.

В студии также рассказали о режимах работы будущей игры на консолях. Так, гонку на Xbox Series X можно будет запустить в двух режимах: 4К при 30 FPS или 4К при 60 FPS с динамическим разрешением. На базовой Xbox Series S можно будет сыграть в динамическом разрешении 1440р при 30 FPS и 1080р при 60 FPS.

События Forza Horizon 6 развернутся в современной Японии. В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

По традиции события Horizon 6 разделены на четыре времени года, а особую ставку разработчики делают на японские автомобили. Кроме того, геймеров ждёт самый проработанный город в истории серии — Токио.