Аналитики назвали оптимальную цену для GTA VI

Выход Grand Theft Auto VI с ценой на уровне $80 может стать поворотным моментом для всей игровой индустрии. Соответствующая оценка содержится в аналитической записке Bank of America считают, подготовленной аналитиком Омаром Дессуки по итогам отраслевой конференции iicon Video Game Conference, сообщает Seeking Alpha.

По мнению эксперта, подобный ценовой уровень соответствует масштабам проекта и интересам издателя Take-Two Interactive, а также способен задать новый ориентир для рынка. В случае если столь крупный релиз будет оценен ниже, другим компаниям будет сложнее аргументировать повышение цен на собственные продукты.

В заметке подчеркивается, что индустрия видеоигр сталкивается с ростом затрат на разработку и усложнением производственных процессов, что оказывает давление на текущие бизнес-модели. Повышение стоимости флагманских проектов рассматривается как один из инструментов компенсации этих издержек, хотя фактическая нагрузка в этом случае переносится на конечного потребителя.

В прошлом генеральный директор Take-Two Штраус Зельник отмечал, что ценовая политика компании строится на принципе соответствия стоимости продукта его ценности для пользователя. При этом официальная цена Grand Theft Auto VI на данный момент не раскрывается.

