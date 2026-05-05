Глава Mundfish рассказал о будущем Atomic Heart

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни в интервью WCCFTech раскрыл новые детали о развитии франшизы Atomic Heart, включая разработку продолжения и мультиплеерного ответвления The Cube.

По словам Багратуни, финальное сюжетное дополнение «Кровь на кристалле» для Atomic Heart, выпущенное в апреле, играет ключевую роль в развитии вселенной: оно завершает основную историю оригинальной игры и одновременно закладывает основу для будущих проектов — The Cube и Atomic Heart 2.

После релиза DLC команда, занимавшаяся дополнениями, была перераспределена на разработку новых проектов. В настоящее время в студии работают несколько сотен специалистов, задействованных в создании продолжения и мультиплеерного спин-оффа.

Сроки выхода Atomic Heart 2 остаются отдаленными — релиз ожидается не ранее чем через несколько лет. При этом разработчики заявляют о намерении существенно расширить масштаб и глубину игрового опыта. В свою очередь, The Cube может выйти раньше: по словам Багратуни, студия планирует начать раскрывать детали проекта в ближайшее время.

Отдельно отмечается, что компания изучает возможности генеративного ИИ, однако на текущем этапе отказалась от его интеграции в производственный процесс, сделав ставку на традиционные методы разработки.

Atomic Heart 2 разрабатывается для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект The Cube также подтвержден для ПК и консолей. Параллельно Mundfish участвует в разработке стороннего проекта в жанре хоррор.

