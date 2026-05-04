Что мы знаем о Subnautica 2: самой ожидаемой игре в Steam

Subnautica 2 долго томилась в производственном аду, но теперь, одно увольнение топ-менеджмента и судебный иск спустя, игра наконец вплотную приблизилась к релизу. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

Дата релиза Subnautica 2

Subnautica 2 выйдет в ранний доступ 14 мая 2026. Дата релиза стала известна после того, как суд обязал издателя Krafton восстановить в должности уволенного CEO студии-разработчика Unknown Worlds Теда Гилла.

Правда, для самого Гилла эта дата релиза была сюрпризом; он заявил, что временный руководитель студии не имел права ставить сроки. Тем не менее, релизный трейлер подтвердил, что игра все-таки появится в продаже 14 мая.

Krafton против CEO Unknown Worlds

Subnautica 2 изначально должна была выйти в ранний доступ в 2025 году, но издатель анонсировал перенос на 2026-й через пару дней после сокращения всего руководящего состава Unknown Worlds. Директор Чарли Кливленд, CEO Тед Гилл и сооснователь студии Макс МакГуайр были уволены.

Но после этого Krafton также обвинила бывших руководителей студии в том, что они якобы забросили проект, что, по словам издателя, «привело к путанице в творческом направлении игры и расписании разработки». Тем не менее, многие заподозрили, что истинная причина переноса скрывалась в нежелании Krafton выплачивать студии премию в размере $250 млн, которая была обещана за выпуск Subnautica 2 до конца 2025-го.

Кливленд подтвердил, что три топ-менеджера намерены судиться с Krafton, настаивая, что игра была в достаточно хорошем состоянии для выхода в ранний доступ. С тех пор утекший (негативный) внутренний обзор игры был подтвержден Krafton как реальный, предыдущих уволенных руководителей попытались засудить за кражу конфиденциальных материалов, а издатель внезапно замялся и поменял свою позицию по поводу того, было ли состояние игры фактором при увольнении менеджмента.

Наконец, решением судьи Гилла восстановили в должности, майскую дату релиза анонсировали без его ведома или одобрение, а Krafton больше не числится издателем проекта на странице игры в Steam. Но представитель издательства в комментарии прессе заявил, что компания по-прежнему намерена поддерживать запуск Subnautica 2 в ранний доступ.

Мультиплеер и новая механика строительства

Два крупнейших новшества Subnautica 2. Во-первых, игра будет поддерживать кооперативное прохождение на четырех игроков, а во-вторых, система строительства подводных баз станет куда более гибкой и глубокой. По словам разработчиков, механика теперь более процедурная: игроки не будут ограничены заранее заданными формами отсеков. Позже можно будет даже менять цвета стен, оттенки освещения и прочие косметические детали.

Что появится в раннем доступе

Пока об игре не так много деталей, но, если верить странице проекта в Steam, сюжет Subnautica 2 вращается вокруг неполадки ИИ. Помимо кооператива и обновленных механик строительства, разработчики обещают новые биомы, новых монстров-левиафанов и «Головастика» — новое транспортное средство, которое заменит батискаф из первой части.