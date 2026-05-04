Valve выпустила Steam Controller за $99, который в России оценили в 25 000 рублей

Компания Valve выпустила первое из трех устройств, запланированных к выпуску в 2026 году, — в продажу поступил Steam Controller. В дальнейшем линейку дополнят Steam Machine и Steam Frame, сообщает DTF. Рекомендованная стоимость контроллера составляет $99 (около 7,4 тыс. руб.), а сроки доставки на поддерживаемых рынках заявлены на уровне пяти рабочих дней. Устройство оснащено магнитными стиками, вибромоторами, аккумулятором емкостью 8,39 Вт*ч и двумя сенсорными тачпадами. В комплект входит модуль Steam Controller Puck, выполняющий функции передатчика для обеспечения стабильного соединения, а также зарядной станции. На российском рынке устройство неофициально доступно по предзаказу в некоторых магазинах. Стоимость начинается от 19,9 тыс. руб. и может достигать 25,9 тыс. руб. в зависимости от продавца. При этом сроки поставки остаются неопределенными. По словам уже протестировавших геймпад журналистов, Steam Controller корректно работает только на устройствах со Steam — использовать его на консолях или на ПК без Steam не получится.

© Газета.Ru