Профессиональная карта Intel Arc Pro B70 протестирована в играх

Карта Intel Arc Pro B70, созданная для профессиональных вычислений и ИИ, прошла игровые тесты с обновлёнными драйверами, что необычно для ускорителя такого класса. В её основе лежит топовый чип Battlemage BMG-G31, который многие ожидали увидеть в игровых решениях, но Intel применила его в Pro-серии. Теперь бенчмарки дают представление о том, какой могла бы быть игровая Arc B770 pepelac.news.

Новинка оснащена 32 ядрами Xe2-HPG, 256 блоками XMX, 32 ускорителями лучей и 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине с частотой 19 Гбит/с, что даёт пропускную способность 608 ГБ/с, а тактовая частота достигает 2800 МГц. Такой объём VRAM редко встречается в массовых моделях, и цена в $949 оправдана профессиональным назначением. В тестах Pure rasterization при 1440p карта существенно обогнала Arc B580: в Cyberpunk 2077 — 90,27 FPS против 66,02, а в таких играх, как Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds и Assassin’s Creed Shadows, её превосходство достигало 41%, хотя RTX 5060 Ti 16 ГБ в среднем оставалась лидером.

С трассировкой лучей ситуация оказалась необычной: в F1 25, Doom: The Dark Ages и Cyberpunk 2077 Arc Pro B70 превзошла RTX 5060 Ti 16 ГБ в среднем на 9%, а в F1 25 — на 14%. В других проектах Nvidia сохраняла небольшое преимущество, а по сравнению с Arc B580 прирост доходил до 65,7%, причём в среднем RT-производительность была выше на 40%. В ИИ-бенчмарках MLPerf Client карта показала более высокую скорость генерации и меньшее время до первого токена, чем RTX 5060 Ti при использовании Windows ML, а поддержка Intel OpenVINO может ещё больше раскрыть её вычислительный потенциал.

Полученные данные свидетельствуют: если бы Intel выпустила игровую версию с 16 ГБ памяти и подходящим ПО, она стала бы серьёзным конкурентом в сегменте $400–500, обогнав Arc B580 на 40–50% и соперничая с RTX 5060 Ti 16 ГБ. Однако нехватка памяти и нынешняя ситуация на потребительском рынке сокращают шансы на появление такой модели.