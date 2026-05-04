Разработчики GTA VI пожаловались на нечеловеческие условия

На сервисе Glassdoor начали появляться новые отзывы сотрудников Rockstar Games, в которых упоминаются повышенные нагрузки на фоне завершающей стадии разработки Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает Dexerto.

Часть работников отмечает высокий технологический уровень компании и ее лидерство в индустрии, однако также указывает на рост интенсивности труда. В частности, бывший тестировщик из подразделения в Вашингтоне рассказал о напряженных периодах и регулярных переработках в последние годы.

Более критичную оценку дал QA-аналитик из индийского офиса компании, который оценил условия труда на 2 из 5. В отзыве говорится о значительном увеличении объема задач и неоплачиваемых переработках, что, по его словам, начинает оказывать влияние на психоэмоциональное состояние сотрудников.

По данным источников, в последние месяцы нагрузка в индийском подразделении существенно возросла: отдельные сотрудники якобы работают до поздней ночи, а сроки выполнения задач были сокращены почти вдвое — с 5–6 до 2–3 месяцев.

Ситуация перекликается с предыдущими этапами разработки проектов студии, включая Red Dead Redemption 2, когда сотрудники также сообщали о практике переработок (кранчей).

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

