Sony начислит кредиты пользователям PSN

Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния предварительно одобрил соглашение о выплате компенсаций пользователям PlayStation Network в рамках коллективного иска против Sony. Общая сумма урегулирования составляет $7,8 млн, сообщает Kotaku.

Иск был подан в 2021 году от имени Агустины Каккури и касался предполагаемой монополизации доступа сторонних разработчиков к платформе PSN. Претензии охватывают период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Предварительное соглашение было достигнуто 8 апреля, о чем позднее объявила юридическая фирма Saveri Law Firm, представляющая интересы истцов. В июле 2025 года суд отклонил иск по процессуальным основаниям, в том числе из-за сложностей с определением круга пострадавших и расчетом компенсаций, несмотря на принципиальную готовность Sony к урегулированию.

Окончательное решение по делу ожидается после заключительного слушания, назначенного на 15 октября текущего года.

Согласно условиям соглашения, право на выплаты получат только пользователи из США, которые приобретали физические ваучеры на игры в офлайн-магазинах в указанный период. Компенсация будет начисляться автоматически в виде кредитов на аккаунты PSN. Уведомления о зачислении средств планируется направлять по электронной почте, связанной с учетной записью пользователя.

